¿Vives en un depa?: Conoce 7 trucos para aprovechar al máximo tu sala pequeña

30/08/2023 / Exitosa Noticias / Consejos

Ahorrar espacios es algo que muy bien se visualiza en los departamentos o viviendas en alquiler. Sin embargo, ello no quita el gusto de los que moran en ella de decorar y aprovechar al máximo su estancia en el lugar. A continuación, se brindarán 10 trucos para lograr este fin en una sala pequeña.

1. Elige un mueble clave

Al ser la sala un espacio pequeño, no se puede dar el lujo de emplear demasiadas cosas. En ese sentido, el protagonismo recae en el sofá. Este debe de combinar adecuadamente con las alfombras, cojines o lámparas de pie. Echa a volar tu imaginación y crea un ambiente a gusto de tus intereses.

2. Utiliza estampados

La moda de la decoración es variada y en departamentos pequeños, los estampados son los más acertados. Se puede probar con el animal print, los florales en el sofá, cortinas o, incluso, alfombras.

Si por el contrario, usted es más vintage las fotografías o ilustraciones abstractas son las más adecuadas para lograr un efecto individualista y acogedor de su propio depa.

3. No limites tu creatividad

Al ser tu propio espacio, eres libre de disponerlo como gustes. En ese aspecto, echa a volar tu imaginación y reemplaza aspectos como una mesa de centro por otras más pequeñas y con colores neutros como el blanco.

De la misma forma, puedes adquirir un sofá con espacio de almacenaje donde podrás guardar cosas que no puedes colocar en esa mesa de noche que no está (libros, laptop, etc.).

4. La iluminación es clave

La luz dentro de la sala juega un rol importante ya que genera el efecto de que el espacio es mucho más grande. Por ello, se sugiere que este se encuentre al lado de enormes ventanales que prodiguen de luz natural.

En caso no se disponga de estas, la iluminación artificial puede lograr este cometido. Y más aún, la combinación de ambos.

5. Opta por colores que reflejen la luz

Como adelantamos anteriormente, la luz es clave dentro de un depa pequeño. En ese sentido, se debe contribuir en buscar esa sensación a través de los colores.

Los tonos neutros y claros ayudan a que esta rebote con facilidad y la potencie dentro del ambiente.

6. Menos es más

El popular y conocido dicho de la diseñadora Coco Channel, se aplica en no solo en la industria de la moda del vestir, sino también en el decorado.

No hay necesidad de llenar de cosas en la sala, porque en vez de generar una buena visión del espacio, proyecta el efecto contrario, desorden o atiborramiento en vez de orden y placer de encontrarse allí.

7. Divisiones adecuadas

Al ser pequeño, el espacio de la sala no hay oportunidad de crear divisiones específicas como tal, pero sí ofrecer el efecto de estas. Para ello, el uso de alfombras son muy frecuentes para lograr ese resultado. Los muebles también contribuyen en ese propósito.

De esta manera, se conocen 7 trucos para vivir mejor dentro de un depa con sala pequeña y aprovechar al máximo ese particular espacio.