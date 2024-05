¿Será su padrino? Marcelo Tinelli planearía darle un programa exclusivo a Milett Figueroa en Argentina

13/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de la polémica que se gestó sobre la relación de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli, la pareja ha demostrado que está en su mejor momento y ahora se han lucido más felices que nunca.

Por ello, el afamado conductor de televisión dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al revelar que estaría planeando darle un programa exclusivo a la modelo peruana en Argentina.

¿Tendrá programa propio?

Recientemente, Marcelo Tinelli abrió la famosa caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores y respondió todo tipo de interrogantes. Uno de los puntos más cuestionados fue sobre su relación con Milett Figueroa, a lo cual él respondió que todo estaba muy bien.

Unos cibernautas más osados le preguntaron por el futuro laboral de la peruana y el argentino sorprendió con una tremenda "bomba": "Milett puede ser que esté en algún programa, no quiero adelantar nada, pero sí. Me gusta para hacer algo que tengo pensando y le puede ir muy bien ahí", indicó Marcelo Tinelli.

¿No estaba descartada de un programa propio?

Como se recuerda, hace unas semanas, Magaly Medina conversó con Agus Rey, un periodista argentino, quien habló sobre Milett Figueroa, dejando a más de uno sorprendido con sus impactantes revelaciones. "Yo te voy a contar ahora sobre el trabajo que tiene Milett, creo que esto no se publicó, no se dijo, pero me enteré esta semana", empezó diciendo el comunicador.

"Arranca un nuevo programa, a mí me dicen fines de mayo en América a las 23 horas con Charlotte Caniggia, uno de los personajes que estuvo en el Bailando, con Cris Vanadia, que era el conductor del streaming del Bailando y estaba previsto que esté Milett también, en el primer borrador estaba Milett para conducir junto a Cris ", acotó Rey, quien dejó entrever que la peruana no había convencido a la producción, por lo que quedó descartada del proyecto.

Sin lugar a dudas, Milett Figueroa no solo tiene un novio, también tendría un padrino que estaría velando por su futuro artístico en el país gaucho y estaría dispuesto a incluir a la modelo peruana en algún proyecto televisivo. En ese sentido, su pareja, Marcelo Tinelli, sorprendió a todos al revelar que la también actriz podría tener un programa exclusivo en la TV.

Todo ello se da luego de la polémica que se generó en torno a su relación, puesto que la prensa argentina aseguraba que la pareja se había distanciado.