Aldo Corzo realiza sorpresivo pedido a los jefes previo al partido entre Universitario y Botafogo

Universitario de Deportes logró una goleada de 4-1 ante Sporting Cristal, adjudicándose la punta del Torneo Apertura de la Liga 1. Ahora, el equipo dirigido por Carlos Bustos deberá concentrarse rápidamente en su próximo desafío: un crucial encuentro contra Botafogo por la Copa Libertadores. En este contexto, el capitán Aldo Corzo se manifestó sobre la situación e hizo un pedido a los jefes en los trabajos.

El inesperado cambio de horario para el partido entre Universitario y Botafogo, según el periodista Peter Arévalo, se debió a la programación de la televisión brasileña, la cual prioriza sus horarios prime, incluyendo la transmisión de telenovelas.

"Lo cambió la televisión brasileña, no fue la Conmebol. La TV brasileña lo cambió porque tiene el horario prime, que son sus novelas. La novela en Brasil es alucinante (...). Ojo, no es la primera vez que sucede esto. El año pasado, el Alianza Lima vs. Athletico Paranaense lo cambió la televisora brasileña para las 5.00 p. m", señaló Arévalo en el programa 'A presión'.