Magaly Medina sobre su posible regreso a prisión: "Estaría contenta de estar allí"

Magaly Medina está en boca de todos otra vez después de chocar con Paolo Guerrero. El lío empezó cuando el 'Depredador' tuvo una pelea con un reportero en su programa. Los detractores de la polémica conductora insinuaron que podría acabar tras las rejas de nuevo por lo que dijo, y ella misma habló sobre esa posibilidad. ¿Quieres saber qué dijo? Te lo cuento aquí.

En una declaración inesperada durante una transmisión en vivo el jueves 9 de mayo, Magaly Medina no tardó en responder a las críticas que surgieron tras el altercado con Paolo Guerrero.

La popular conductora rechazó las sugerencias de que este nuevo conflicto pueda revivir el caso anteriormente mencionado. Además, Medina sorprendió al expresar su disposición a regresar a prisión en el futuro, afirmando que fue bien recibida durante su estancia en el penal de mujeres de Chorrillos.

"Ahora con lo de Paolo (Guerrero) todos los haters comienzan a decir: 'Te esperamos en Canadá'. A mí en Canadá me recibirían muy bien, porque realmente creo que, cuando estuve en Canadá dos meses y medio, dejé huella, como siempre. Así que sería bien recibida y estaría contenta de estar ahí, pero no son así las cosas. Y la gente, los críticos, los fans, ahí están hace 26 años", sentenció.

Paolo Guerrero, por su parte, explicó en sus redes sociales el incidente con el reportero y aprovechó para recordar a Magaly Medina su prohibición judicial de mencionar su nombre en televisión nacional. El futbolista enfatizó que no tolerará faltas de respeto hacia su persona por parte de los reporteros del programa de Medina.

"El día de ayer tuve un altercado con un reportero. Quería decir que nadie perdió los papeles; al contrario, me faltaron el respeto. Y solo le quiero decir a esta señora (Magaly Medina) que no mande a sus reporteros a faltarme el respeto, porque no lo voy a permitir ni aceptar", inició