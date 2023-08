Alianza Lima: ¿Cuánto tiempo estará de baja Carlos Zambrano?

El sábado 5 agosto Alianza Lima venció 1-0 a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), sin embargo, la felicidad no fue completa, ya que la lesión de Carlos Zambrano, preocupó a los hinchas 'blanquiazules'.

De acuerdo a la periodista deportiva Fernanda Huapaya, el 'Kaiser' tendría una contractura muscular y el tiempo de recuperación sería de cinco a diez días, por lo que la presencia del defensa de la selección peruana está en duda para el partido contra Cusco FC.

"Lo que se preocupaba era si es que a Carlos Zambrano se le recrudeció la pubalgia y no va tanto por ahí, parece ser una contractura muscular y el tiempo de recuperación sería de cinco a diez días. Mañana lunes lo están revisando y se confirmaría si llega al partido ante Cusco F.C.", informó en el programa 'Equipo F' .

Asimismo, Huapaya señaló que, en caso Zambrano no llegue al encuentro, los defensas centrales de Alianza Lima serían Pablo Míguez y Santiago García.

"En caso de que no llegue, los centrales serían Santiago García y Pablo Míguez porque Yordi Vílchez tampoco está disponible para el partido", agregó.

El flamante entrenador del club "íntimo", Mauricio Larriera, aseguró no sentirse presionado por el clima que podría generarse en la interna, por la competencia que existirá para ganarse un lugar en el equipo titular.

"La gestión humana es muy importante. No sería bueno si es que no quisieran jugar. Juegan solo once y, seguramente, van a haber caras largas. Van a haber nueve que estén medios contentos y otros que te tengan entre ceja y ceja, pero eso es normal porque esto es fútbol", aseveró.