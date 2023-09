¡Duelo de candela en el 'Clausura'! ¿Qué partidos le quedan a la 'U', Alianza, Cristal y Melgar?

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate de Sporting Cristal puso la pelea por el Torneo Clausura al rojo vivo. Los 'Celestes' tenían la posibilidad de obtener una ventaja considerable sobre Universitario de Deportes, Alianza Lima y FBC Melgar, pero la desaprovecharon.

En estos momentos, los arequipeños se encuentran en lo más alto (31 puntos), los 'Rimenses' tienen la segunda casilla (30), los 'Cremas' con el tercer lugar (29) y los 'Blanquiazules' (29) ocupan el cuarto puesto.

Universitario

Los 'Merengues' tienen dos complejas salidas a Trujillo y Cusco para continuar con el sueño de la estrella número 27, así como los partidos en condición de local frente a UTC de Cajamarca y Sport Huancayo.

F16: César Vallejo vs. Universitario

F17: Universitario vs. UTC

F18: Cusco FC vs. Universitario

F19: Universitario vs. Sport Huancayo

Alianza Lima

Los 'Grones' tienen la difícil tarea de vencer a FBC Melgar en el estadio Matute, viajar a Puno para medirse a Binacional y recibir a la sorpresa del Torneo Clausura, ADT de Tarma. Además, cerrar el campeonato en Cusco contra Deportivo Garcilaso.

F16: Alianza Lima vs. FBC Melgar

F17: D. Binacional vs. Alianza Lima

F18: Alianza Lima vs. ADT

F19: D. Garcilaso vs. Alianza Lima

Sporting Cristal

Tiago Nunes y sus pupilos deberán viajar la próxima fecha a la Ciudad Imperial para chocar con Cusco FC. Posteriormente, recibirán a 'Huancayo' y visitarán a Cienciano; y en la última jornada jugarán con Alianza Atlético en el Estadio Nacional.

F16: Cusco FC vs. Sporting Cristal

F17: Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

F18: Cienciano vs. Sporting Cristal

F19: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

FCB Melgar

El equipo liderado por Bernardo Cuesta se jugará sus chances de salir campeón del Torneo Clausura la siguiente fecha ante Alianza Lima. Seguido a ello, tendrán un duelo más accesible frente a Carlos Mannucci. Y en la jornada 18 descansará para afrontar el duelo con Binacional, en Puno, con el sueño de gritar campeón.

F16: Alianza vs. FBC Melgar

F17: FBC Melgar vs. Mannucci

F18: Descansa

F19: Binacional vs. FBC Melgar

Como se recuerda, el Torneo Apertura fue obtenido por los 'Íntimos' por lo que en caso de conseguir el segundo torneo de la Liga 1 sería declarado campeón nacional de manera automática.

De esta manera, el desliz de Sporting Cristal contra UTC hace soñar a Universitario, Alianza Lima y FBC Melgar. Estos últimos se enfrentarán en la siguiente fecha, por lo que uno de ellos sería descartado en los próximos días.