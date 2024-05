¡Se confiesa! Dayanita revela que le devolvió las INFIDELIDADES a 'Topito' hasta en CUATRO oportunidades

La reconocida actriz cómica Dayanita se encontró nuevamente envuelta en una situación de infidelidad por parte del comediante Junior Flores, conocido como 'Topito'. Sin embargo, sorprendió al revelar públicamente que ella también había recurrido al mismo método varias veces como una forma de vengarse del daño emocional que le había causado.

Recordemos que el pasado martes 30 de abril, Dayanita emitió un comunicado para aclarar que su relación había llegado a su fin definitivo. Entre las razones mencionadas se encontraba la negativa de su pareja a mostrar públicamente su compromiso y reconocer la relación ante los demás.

Otro de los claros detonantes fue las evidentes acciones de infidelidad que el cómico protagonizada. Sin embargo, esta vez Dayanita reveló que tomó venganza por las múltiples faltas de respeto de 'Topito'.

La comediante se sinceró al revelar que, después de ser engañada repetidamente por su pareja, optó por adoptar una postura de reciprocidad para vengarse y hacerle entender cómo se sentía. Esto dejó a Junior Flores afectado por sus propias infidelidades y determinado a no dar por terminada su relación, según las palabras de Dayanita.

De esta forma, Dayanita afirma que 'Topito' también se vio afectado, incluso aún más al enterarse de la traición de la comediante, en respuesta a sus infidelidades.

La cómica también asegura que jamás volvería a retomar la relación con su ex 'Topito' y ha sido muy clara con él, a pesar de su insistencia.

"Él me dice' ¿qué te parece si retomamos la relación y hacemos como si no hubiera pasado nada?'. Yo le dije 'Mira, para empezar yo contigo no voy a regresar, yo quiero ser feliz'", aseguró.