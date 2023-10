Miguel Trauco: ¿Por qué el futbolista se volvió tendencia y que relación tiene con Universitario?

Universitario de Deportes se encuentra a puertas de disputar el último partido que le brindaría la chance de salir ganador del Torneo Clausura; sin embargo, en las últimas horas, Miguel Trauco ha sido relacionado al club 'crema' y aquí te contamos por qué.

De acuerdo con la información de la periodista deportiva Vanessa Almenara, el defensa de la Selección Peruana estaría finiquitando detalles para concretar su retorno al Monumental.

Esta información ha causado sorpresa y alegría entre los hinchas 'cremas', quienes no dudaron en expresar su gran emoción a través de las redes sociales.

Como se sabe, el futbolista de 31 años se encuentra en San Jose Earthquakes de la MLS tras su paso por la famosa Ligue 1. No obstante, su contrato vence en las próximas semanas, por lo que todo indicaría que afrontaría una segunda oportunidad en la U.

Por otro lado, Miguel Trauco se encuentra en medio del ojo público tras la supuesta filtración de unos chats donde su esposa, Mariela Arévalo, es contactada por una misteriosa mujer, quien le asegura que el futbolista le fue infiel.

A través de 'X', antes llamada Twitter, 'Pajita', conocido creador de contenido farandulero, compartió con sus seguidores las capturas de unas supuestas conversaciones entre su esposa, Mariela Arévalo, y una misteriosa mujer, quien le aseguró que el futbolista no solo la había engañado con ella sino con otras mujeres.

"Sabes que él te engaña, no solo conmigo si no con varias más (...) Si no me equivoco viajas a USA en julio y ya te quedas hasta fin de año allá. Te preguntarás como sé eso, pues el me dijo, por eso me ofreció a viajar a verlo antes de que llegues", se lee en el supuesto chat compartido en 'X'.