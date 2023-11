¿No era roja? Carlos Zambrano sobre su dura entrada a Horacio Calcaterra': "Se tiene que jugar así"

El defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, se pronunció sobre la dura entrada que tuvo contra Horacio Calcaterra y respondió a quienes pidieron la expulsión del 'León' por esta jugada. Y es que, según indicó, estos partidos "se tienen que jugar así".

Las palabras del popular 'Kaiser' tuvieron lugar tras el empate entre cremas y blanquiazules en el Estadio Monumental, donde se ganó una tarjeta amarilla por la mencionada falta contra el jugador de Universitario de Deportes. Al respecto, aclaró que el merengue lo habría golpeado primero.

"Ameritaba la situación, lamentablemente a veces se tiene que jugar así, fuerte. Creo que en el primer tiempo no hicimos ni una falta y ellos iban también fuerte a cada jugada, y en la acción que todos hablan yo voy fuerte, pero él me golpea primero, sin embargo solo ven la acción mía y no la de él. Igual, Calcaterra es un compañero de profesión y son cosas que se dan en el partido, ya después todos somos amigos", declaró.