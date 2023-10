"Nosotros fuimos al Mundial": Pedro Gallese 'da con palo' a Chile tras derrota de Perú en Santiago

En un emocionante enfrentamiento por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la selección peruana sufrió una amarga derrota por 2-0 ante su eterno rival, Chile, en el Clásico del Pacífico. Tras el partido, Pedro Gallese habló a ras de cancha y destacó que, a pesar de la estadística negativa de no ganar a Chile de visita, Perú se enorgullece de su anterior participación en el Mundial, recordando que 'La Roja' no logró clasificar en las dos últimas ediciones.

El arquero Pedro Gallese, quien cumplió su centésimo partido con la Bicolor, compartió su perspectiva sobre la histórica rivalidad entre Perú y Chile.

El equipo dirigido por el director técnico Juan Reynoso se prepara para enfrentar a Argentina en el Estadio Nacional en la cuarta jornada de las Eliminatorias 2026. Este emocionante encuentro está programado para el próximo martes 17 de octubre, a partir de las 9:00 p. m. (hora peruana), prometiendo un enfrentamiento de alto calibre.

Es importante destacar que después de su segunda derrota en estas eliminatorias y un empate en el primer partido, el equipo peruano se encuentra en la penúltima posición de la clasificación con tan solo un punto.

El estratega nacional, Juan Reynoso, asumió la responsabilidad por la dura derrota contra Chile y brindó una perspicaz reflexión sobre el camino hacia la clasificación al Mundial.

"Que el golpe de hoy nos sirva para lo que viene. No se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien. Y para hacerlo, debemos ser un equipo camaleónico que se adapte a varias circunstancias. Hoy, no lo hicimos. Aquí el responsable soy yo, y no tengo ningún problema en aceptarlo y poner el pecho. Seguro hoy será una noche compleja, pero debemos pensar en Argentina cuando amanezca mañana", declaró Reynoso.