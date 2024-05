Piero Quispe disfruta de sus vacaciones jugando 'pichanga' con niños de su barrio

19/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El reconocido exjugador de Universitario de Deportes y actual mediocampista de los Pumas UNAM, Piero Quispe, ha vuelto a Perú para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, su tiempo libre no lo alejó de su pasión por el fútbol, ya que fue visto participando en una "pinchanga" con los niños de su barrio en el distrito de San Martín de Porres.

Piero Quispe jugando con niños

La escena fue capturada en un video compartido en TikTok por la usuaria Vivian's Lizeth LH. En el clip, se puede ver a Quispe desplegando su talento, no en un estadio profesional, sino en una cancha de barrio, acompañado por niños que no podían creer que estaban jugando con una estrella del fútbol. Este gesto de humildad ha sido muy bien recibido por sus seguidores y demuestra que, a pesar de su éxito, Piero no olvida sus raíces.

Quispe sobre eliminación de la 'U'

Recordemos que Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024 tras perder ante Botafogo en el Estadio Monumental. Piero Quispe, quien fue una figura clave en el equipo campeón del 2023, estuvo presente en uno de los palcos, apoyando a sus excompañeros.

Al finalizar el partido, Piero Quispe fue abordado por la prensa. En declaraciones para América TV, expresó su tristeza por la eliminación de Universitario de Deportes, pero también envió un mensaje de aliento a los hinchas merengues, asegurando que el equipo está encaminado a ganar el bicampeonato este año.

"Triste por el resultado, no se lo merecía. Hizo un gran primer tiempo, pero son cosas del fútbol. Siempre estoy agradecido con todos ellos y siempre les deseo lo mejor. Sigan apoyando que este año se viene el bicampeonato", dijo Piero Quispe.

Quispe sobre la selección peruana

El joven mediocampista también habló sobre sus planes futuros, mencionando que, tras finalizar la temporada con Pumas UNAM en la Liga MX, se unirá a la selección peruana. Piero Quispe está enfocado en los próximos amistosos y su posible participación en la Copa América 2024.

"Ahora me toca estar en la selección y pensar en mejorar día a día", afirmó, mostrando su compromiso y deseo de seguir creciendo como jugador.

El gesto de Piero Quispe de jugar al fútbol con los niños de su barrio es una muestra de su humildad. A pesar de los logros y la fama, el joven futbolista peruano no olvida de dónde viene y sigue inspirando a las nuevas generaciones.