Jorge Luna: ¿Quién es Keydi Mio, la mujer de los mensajes subidos de tono con el comediante?

El famoso comediante Jorge Luna está nuevamente en el centro de la polémica, esta vez por la difusión de sus conversaciones comprometedoras con una joven llamada Keydi Mio, conocida en redes sociales como Mary Jane. Estos mensajes, que datan de 2019, han causado revuelo, ya que había mantenido una relación sólida con su esposa, Melissa Gonzales. En esta nota, descubre quién es la mujer de la que todos hablan.

Las conversaciones entre Jorge Luna y Keydi Mio, alias Mary Jane, han salido a la luz, mostrando un tono subido de temperatura y desatinado por parte del comediante.

Según las revelaciones de un programa de espectáculos, Jorge Luna habría enviado mensajes inapropiados, lo que ha causado sorpresa y consternación entre sus seguidores.

Keydi Mio, quien en el momento de los hechos tenía 21 años, es una talentosa maquilladora con una pasión por los viajes.

A través de su cuenta de Instagram, muestra su destreza en el maquillaje y comparte sus aventuras por diversos destinos del Perú, incluyendo Cajamarca, Chiclayo, Cusco y Chachapoyas. Aunque es natural de Lima, en 2019 se trasladó a Ica, aunque su ubicación actual es desconocida.

La joven expuso las conversaciones con Jorge Luna, expresando su disgusto por los mensajes recibidos. Según sus declaraciones, se sintió ofendida por el tono utilizado por el comediante, especialmente considerando que su interacción previa había sido amistosa y respetuosa.

"De la nada me escribe y me dice 'hola, qué tal'. Yo le respondí que me pareció gracioso sus chistes. (...) Me pareció una manera asquerosa de dirigirse hacia mí, así esté calata, así esté de cualquier manera, no tenía que ponerme eso", mencionó Keidi Mio con un rostro que evidenciaba su molestia.