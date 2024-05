Cint G, hija de Tongo, sacada de concierto en San Miguel y pierde los papeles: "Una m**"

Lo que parecía ser una noche prometedora de música y diversión en Festi Joven, un evento auspiciado por la Municipalidad de San Miguel, se convirtió en un escándalo inesperado cuando la presentación de Cint G, la hija menor de Tongo, fue interrumpida de manera abrupta. El público se quedó perplejo ante la situación, mientras que las redes sociales se encendieron con videos virales del controvertido incidente.

Todo transcurría con normalidad hasta que la actuación de Cint G fue interrumpida sin previo aviso, dejando a todos atónitos y preguntándose qué había sucedido exactamente para provocar tal reacción.

En un video compartido en redes sociales, Cint G se mostró indignada y frustrada frente a su público, exigiendo que grabaran su desalojo del escenario, aparentemente sin razón alguna. Sus expresiones de desconcierto pronto se volvieron virales, generando un intenso debate en línea.

"Esto me parece una falta de respeto y voy a hacerlo público en todas las redes sociales. La Municipalidad de San Miguel me está cortando cuando ni siquiera he terminado mi presentación. Graben todo, nos quedamos aquí", manifestó.