Gisela Valcárcel toma medidas sorprendentes para evitar otro robo de celular

El 19 de marzo, Gisela Valcárcel fue víctima de un robo en plena vía pública en el distrito de San Isidro. Tras el incidente, la popular conductora decidió tomar medidas sorprendentes para garantizar la seguridad de su propiedad, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

En una transitada calle de San Isidro, Gisela Valcárcel fue sorprendida por un ladrón en moto que le arrebató su teléfono móvil mientras ella estaba distraída. La rápida acción del delincuente dejó a la presentadora sin posibilidad de reacción, causando frustración y miedo en la 'Señito'.

Gisela Valcárcel expresó su descontento en redes sociales, criticando la supuesta falta de seguridad en el distrito de San Isidro y señalando a la Municipalidad por lo que considera una negligencia en las medidas de protección para los residentes.

Para intentar recuperar su celular, Gisela Valcárcel utilizó la tecnología de rastreo GPS, compartiendo la ubicación del dispositivo robado en redes sociales, lo que generó una búsqueda masiva por parte de sus seguidores.

Como respuesta al incidente, Gisela Valcárcel ha adoptado una estrategia poco convencional: llevar su celular siempre en un canguro durante sus actividades diarias, asegurando así que esté fuera del alcance de los delincuentes. "Ahora camino con esto aquí. A ver si es justo", comentó en su cuenta de Instagram.

La presentadora no dudó en expresar su molestia hacia las autoridades, especialmente hacia la presidenta Dina Boluarte, por lo que considera una falta de liderazgo en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad en el país.

"La vez pasada nuestra presidenta (Dina Boluarte), lo digo con sumo respeto, dijo que esto era una cadena y que para hablar de seguridad tenemos que hablar de trabajo, hay ladrones porque no hay trabajo. ¿Perdón? Esto no es una cadena. Yo he nacido en La Victoria, qué tiene que ver el ladrón con la pobreza. Conozco mucha gente pobre que jamás robaría. Hay ladrones porque no hay autoridades que los detengan", agregó Gisela.