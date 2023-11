¡Purga en Alianza Lima! Cueva, Benavente y Andrade no continuarán en el club 'blanquiazul' en 2024

Alianza Lima ya piensa en la temporada 2024 de la Liga 1, siendo Christian Cueva, Cristian Benavente y Andrés Andrade, los jugadores que darían un paso al costado del club 'blanquiazul'.

Alejandro Restrepo llegó desde Colombia para dirigir al club 'íntimo'. En ese sentido, ya coordina los diferentes refuerzos nacionales e internacionales que integrarían el equipo con el objetivo de liderar nuevamente la Liga 1.

Al respecto, los periodistas de 'Exitosa Deportes', Carlos Panez, Óscar Paz, Gonzalo Núñez y Jean Rodríguez debatieron sobre la salida de dichos jugadores tras el anuncio oficial del club 'blanquiazul'.

Por otro lado, Óscar Paz precisó que el fútbol al ser un deporte de productividad, el jugador Christian Benavente no pudo demostrar dicha capacidad durante el tiempo que estuvo en Alianza Lima.

En otro momento, Jean Rodríguez arremetió contra los jugadores que ya no disputarán partidos en el club 'íntimo', calificándolos como "las figuritas que no rindieron" durante toda la temporada, a pesar de la gran expectativa que generó la llegada de cada uno.

Asimismo, agregó que la salida sobre todo de Christian Benavente no ha generado ningún tipo reacción negativa de la hinchada 'blanquiazul' debido a que fue uno de los que no rindió en el club ni cuando estuvo bien de salud.

Las 'figuritas' no rindieron (...) Cueva, Benavente, Andrade y Sabbag (...) el hincha de Alianza no ha recibido mal la salida de Benavente (...) no le interesa porque no rindió (...) y cuando estuvo bien tampoco jugó o no jugó mucho. Últimamente las 'figuritas' de Alianza no rinden (...) no están destacando", aseveró el presentador de 'Exitosa Deportes'.