¡Recupera la punta! Alianza Lima venció 3-1 a Unión Comercio e iguala a Cristal y Universitario como líder del Clausura

El tricampeonato parece ser todavía un objetivo real para Alianza Lima. Y aunque esto suene increíble, -por la irregularidad presentada durante el Torneo Clausura- con la reciente victoria de los blanquiazules sobre Unión Comercio por 3-1 son líderes en conjunto con Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Si bien sufrió más de la cuenta, Alianza logró darle vuelta al partido frente al conjunto comerciante, con goles de Josepmir Ballón, Hernán Barcos y Ricardo Lagos. El equipo de La Victoria sumó 26 puntos en el Clausura, siendo esta su sexta victoria, además de presentar cinco empates y una derrota.

A los dirigidos por Mauricio Larriera les costó encontrar un juego sólido, pero una vez hallaron conexión y realizaron cambios -la salida de un irregular Cueva- consiguieron dominar el segundo tiempo y ganar el partido con mayor comodidad de la esperada.

De menos a más

Se suele decir que a veces, para ganar bien, tienes que sufrir. Alianza Lima parece haberlo tomado literal el día de ayer, debido a que les costó encontrar comodidad, sobre todo en los primeros minutos de juego. A los 18 minutos, Óscar Barreto anotó el primero para Unión Comercio. El extremo Christian Vargas entregó un pase al área para que el volante defina frente a Campos.

Sin embargo, hacia el final del primer tiempo, los locales consiguieron un tiro libre, que Ricardo Lagos remató con fuerza, dejando un rebote a 'Banana' Ruíz, quien dejó el balón botando en el área para Jairo Concha. Si bien el volante no logró convertir, dejaría un nuevo rebote que Josepmir Ballón si pudo aprovechar, igualando las acciones y dejando todo 1-1.

La segunda mitad significó una mejoría para el cuadro blanquiazul, con una propuesta ofensiva contundente y manejando el balón. El ingreso de Gabriel Costa dosifica el ataque aliancista, y ayudó a remontar el marcador apenas en dos minutos, cuando Barcos y Lagos anotaron al minuto 67 y 69 respectivamente.

¿Qué sigue para Alianza Lima?

Vale decir que la tranquilidad no es total en el cuadro blanquiazul, debido a que Jesús Castillo pidió su cambio por lesión, y terminó saliendo del partido para ser evaluado. Aunque por el momento no se ha informado el parte médico del futbolista, se espera que no sea nada grave-

Luego de medirse frente a Unión Comercio, Alianza deberá viajar a Trujillo para enfrentar a Carlos Mannucci, con el que jugará el domingo 24 de septiembre a las 17:30 horas. Tras este partido, tocará descansar en la fecha 14, por lo que su única opción es llevarse los tres puntos.

