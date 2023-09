¡Se usó como ejemplo! Manco advierte a Grimaldo tras aparecer en TV: No dejen que haga lo que yo hice

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la aparición del extremo Joao Grimaldo en un programa de TV, Reimond Manco le envió una advertencia a las personas que rodean al jugador de Sporting Cristal.

Durante la emisión del programa 'Cojo y Manco', el exfutbolista de Alianza Lima indicó que no está de acuerdo que la joya 'celeste' se exponga a la prensa, luego de haber debutado con la Selección Peruana ante Brasil y teniendo una descatada participación.

"No cometamos el mismo error con Joao Grimaldo. Sabemos que jugó contra Brasil, mostró rebeldía, ganas de jugar, hizo buenas cosas, demostró que está para jugar de titular, pero no hizo más. Ya ví que lo fueron a entrevistar. Me parece correcto que se reconozca su talento pero no le tiremos esa mochila que están acostumbrados los chicos tan rápido, dejémoslo tranquilo", declaró.

Desde la experiencia

Asimismo, Manco recordó que él vivió lo mismo cuando inició su carrera futbolística, ya que le gustaba el reconocimiento de las personas.

"Cuando pasó lo que pasó, yo estaba en Habacilar, en La Chola Chabuca, en Janet Barboza, ¿qué tenía que hacer yo ahí? No tenía nada que hacer, pero como me gustaba el reconocimiento de la gente, que me reventaran cohetes, pues ahí estaba y no me daba cuenta que me perjudicaba a mí mismo. Grimaldo tiene que jugar fútbol, nada más", agregó.

En esa misma línea, el exjugador del PSV aseguró que ante el primer error que cometa Joao Grimaldo "lo van a matar" y la 'Blanquirroja' perdería a un importante elemento.

"Salió una semana entera en todos los diarios, portadas y al final cuando cometa un error lo van a matar, y así vamos a perder a alguien que no se debería, más aún porque no hay una generación de recambio para el futuro", explicó.

"Tiene algo que yo no tenía"

Como se recuerda, en el mes de agosto, el exjotita se comparó futbolísticamente con el jugador de Sporting Cristal y calificó su juego como "más encarador". También, destacó que el debutante con la 'Bicolor' tiene gol, lo que le da un plus extra.

"Grimaldo me hace acordar mucho a mí. No Reyna, él es potencia, rapidez y fuerza. Grimaldo es más encarador. Te engancha, te trae, te lleva. Pero tiene algo que yo no tenía que es gol, y eso le da un plus extra al chico", aseguró.

Por estos motivos, Reimond Manco le envió una advertencia a las personas que rodean a Joao Grimaldo tras aparecer en un programa de TV.