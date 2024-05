¡Atención merengue! Estos resultados necesita Universitario para clasificar a Copa Sudamericana

17/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a la dura eliminación en Copa Libertadores, Universitario de Deportes aún puede seguir participando internacionalmente; puesto que tiene opciones de quedarse con la tercera casilla del Grupo D, que da acceso a la Copa Sudamericana.

¿Qué resultados necesita?

En la última fecha, la 'U' visitará Quito, donde lo recibirá Liga Deportiva Universitaria (LDU). Justamente el equipo ecuatoriano lucha también por acceder al segundo certamen más prestigioso de la Conmebol.

En estos momentos, Universitario posee 5 unidades en la tabla, por lo que tiene más alternativas que LDU (alojada en el último puesto con 4 pts). A detalle, el conjunto de Fabián Bustos solo no debe perder en territorio extranjero en la última fecha de la Libertadores 2024.

Es decir, si consigue una victoria en cancha inhóspita certificará su superioridad frente a Liga hasta con 4 unidades de diferencia. En caso de empatar, evitará que el exequipo de Paolo Guerrero despunte, quedando así encima suyo por un punto.

Antecedentes

Universitario de Deportes cayó, este jueves 16 de mayo, 1-0 ante Botafogo en el Estadio Monumental y fue eliminado de la Copa Libertadores 2024.

El partido era crucial para la definición del grupo D, debido a que el 'Fogao' necesitaba una victoria para sellar su clasificación a octavos de final del torneo internacional, mientras que, los 'cremas' urgían del triunfo para seguir con chances de pasar de fase.

No obstante, un mal despeje de Matías Di Benedetto le permitió a Savarino habilitar a Jeffinho, quien en el mano a mano definió de gran forma y venció el arco defendido por Britos. En los minutos finales, la 'U' lo intentó, pero no tuvo claridad en ataque y el marcador no se modificó.

"Un resultado injusto"

En conferencia de prensa, el entrenador 'crema', Fabián Bustos, lamentó la eliminación de la Copa Libertadores y aseguró que la derrota ante el cuadro visitante fue "injusta".

"Hicimos un muy buen partido, con un resultado injusto para nosotros sin quitarle mérito al rival. Nos faltó más situaciones claras. El equipo no mereció perderlo, tuvimos un despeje en una jugada aislada. Me siento representado por la entrega", declaró.

De esta manera, Universitario visitará Quito, donde lo recibirá LDU por la última fecha de la Copa Libertadores. Justamente el equipo ecuatoriano lucha también por acceder a la Sudamericana.