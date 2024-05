'Los Waykis en la Sombra': PJ revoca detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros

El Poder Judicial (PJ) revocó la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte y otros investigados en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el PJ informó que esta medida se tomó a cargo de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. Se dispuso su inmediata libertad.

De tal modo, se conoció que el tribunal sustentó que no se cumplen los requisitos que establece el Código Procesal Penal para imponer la medida. Según precisaron, "no existe peligro de fuga ni de obstaculización" para la averiguación de la verdad por parte de los imputados.

En tal sentido, el Poder Judicial desestimó el pedido del Ministerio Público (MP) para ampliar a 15 días el plazo de detención preliminar, a fin de realizar actos de investigación "urgentes e inaplazables" en esta etapa preliminar.

Cabe mencionar que, en su participación, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, aseguró que nunca "ha recibido un sol de nadie" e indicó que sus ingresos están basados en su trabajo.

Durante la audiencia de apelación, Boluarte Zegarra indicó que renunció a oficios en la gestión pública desde que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales "para no tener problemas".

"Han allanado la casa de mis papás en Apurímac, a la que no voy hace muchos años. No es mi domicilio, es una herencia de doce hermanos y no concurro a ese domicilio hace años. Tengo actividad económica como profesional porque renuncié a mis trabajos en la gestión pública desde que ganó Pedro Castillo la Presidencia de la República. Renuncié a seguir trabajando en el Ministerio de Educación para no tener problemas", expresó.