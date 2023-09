Chikiplum debuta en 'Al fondo hay sitio' en un enfrentamiento épico con el 'Gringo atrasador'

El aclamado actor cómico de la escena peruana, Chikiplum, ha irrumpido en la exitosa serie de televisión 'Al fondo hay sitio', protagonizando un debut memorable que ha dejado a los televidentes ansiosos por más.

En su primera aparición, Chikiplum, quien interpreta a Miguel Molina, se encontró con Macarena Montalbán en una escena llena de caos y humor, desencadenada por un giro inesperado que promete cautivar a la audiencia.

La trama se desarrolló cuando Miguel Molina intentó devolver una suma de dinero a Macarena Montalbán, quien había recibido la transferencia por error.

La desesperación de Mike Miller, conocido como el 'Gringo atrasador', introdujo un elemento de desorden en la escena, obstaculizando la ejecución sin problemas de la transacción.

El ingreso de Chikiplum en 'Al fondo hay sitio' no ha pasado desapercibido en las redes sociales ni entre los seguidores de la exitosa serie.

La actuación del querido cómico ha sido ampliamente elogiada, y la audiencia está ansiosa por ver más de su participación en la trama de 'Al fondo hay sitio'.

La incorporación de este talentoso actor promete aportar nuevos elementos de humor y diversión a 'Al fondo hay sitio', que ya es una de las producciones más queridas y seguidas por los peruanos. Los seguidores de la serie están emocionados por los episodios venideros y por la química que Chikiplum aportará a en ella.

En julio de este año, Chikiplum abrió las puertas de su hogar al programa 'Estás en todas', donde compartió sus experiencias y reflexiones sobre su carrera en la televisión.

Durante la charla, Chikiplum también abordó la dificultad que él y otros actores con condiciones similares enfrentan en la vida cotidiana, como las largas colas en los bancos.

El actor explicó que, debido a su condición, no pueden permanecer mucho tiempo de pie, lo que a veces conduce a malentendidos y reclamos injustos por parte de otras personas.

"Igual en las colas de los bancos, pero hay muchas personas que no entienden la condición y nos dicen y reclaman que no queremos formar cola cuando no es así, es que nosotros no podemos estar mucho tiempo parados, nos hace daño", manifestó.