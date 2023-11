La promesa de Daniela Darcourt en caso de ganar un Grammy: "Arreglaré con la Municipalidad de Lima"

Daniela Darcourt ha aterrizado en Sevilla, España, donde se celebrarán los Latin Grammy, ansiosa por llevarse a casa el prestigioso galardón por el que ha sido nominada. La talentosa cantante peruana ha compartido detalles emocionantes durante una entrevista con la periodista Magaly Medina, quien la felicitó por este logro. Sin embargo, lo más sorprendente fue la promesa que la salsera hizo para su país en caso de ganar en la categoría de mejor álbum.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Daniela Darcourt expresó su gratitud y emoción por la nominación a los Latin Grammy. La conductora de 'Magaly Tv, La Firme' elogió la dedicación y talento de la artista, instándola a motivar a sus seguidores a votar.

La artista peruana Darcourt no solo busca el reconocimiento en los Latin Grammy, sino que también ha comprometido realizar un concierto gratuito en Perú si logra llevarse el ansiado premio. Daniela destacó su integridad y afirmó que cumplirá su palabra, solicitando el apoyo de la Municipalidad de Lima para organizar el evento en agradecimiento a sus seguidores.