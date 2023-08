The Weeknd: serie The Idol, protagonizada por el cantante, fue cancelada por HBO y no tendrá segunda temporada

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La polémica serie 'The Idol', producida y protagonizada por Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, acaba de ser cancelada por HBO y no tendrá segunda temporada. Esto marca el final definitivo a una trama oscura ambientada en el inquietante ambiente de la industria musical.

En julio finalizó la emisión de la primera temporada y apenas un mes después se comunicó que la producción no continuará. La ficción creada por Sam Levinson -quien también dirigió Euphoria- fue desarrollada en compañía de Abel Tesfaye.

Múltiples críticas y recepción

Medios reconocidos como The Guardian han servido como un portavoz indirecto de HBO, debido a que informaron previamente de la cancelación de la serie.

"The Idol fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia. Después de mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada", escribieron en sus páginas.

Por otro lado, Variety detalló que después de solo cinco episodios -acortados de los seis originalmente planeados- la serie concluyó de forma definitiva el pasado 2 de julio.

La decisión de cancelar la serie se tomó por una falta de respuesta por parte de los espectadores y una constante duda por parte de miembros del elenco, que cuestionaban cada vez más si la serie tenía potencial a futuro o no.

Asimismo, Da'Vine Joy Randolph, miembro de producción y del elenco, indicó que no esperaba que la serie se cancelara tan rápido.

"Creo que la intención de todos es tener una segunda temporada. Esto nunca tuvo la intención de ser una serie limitada. HBO ha estado muy contenta con ella, tanto que hubo rumores de que nos cancelaron, y luego HBO acudió a Twitter para negarlos, lo cual creo que rara vez hacen. No hay nada oficial, pero HBO está muy contenta" comentó.

¿De qué trata The Idol?

La serie protagonizada de The Weeknd y Lily-Rose Depp se desarolla en el mismo universo que Euphoria, y gira en torno a la industria musical y la oscuridad que puede haber dentro de ella. El elenco se complementa con las apariciones de Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, Steve Zissis, Hari Nef y Juliebeth Gonzalez.

En una reciente entrevista para Interview Magazine, The Weeknd relató cómo consiguió la inspiración para retratar a Tedros, el personaje que interpreta.

"Lo escribí, pero lo que me atrajo a interpretarlo fue pretender ser otra persona. Fue un desafío, porque The Weeknd, obviamente, no soy yo. Pero saqué mucho de mí mismo para crear ese personaje. Tedros no se parece en nada a mí", comentó.

Si bien The Weeknd ha tenido una de sus giras más exitosas con el After Hours Until' Dawn World Tour, la serie The Idol fue cancelada por HBO ante múltiples problemas en su producción y recepción.