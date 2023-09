Alejandra Baigorria brinda oportunidad laboral a hombre sin hogar y recauda fondos para atención médica de su esposa

Alejandra Baigorria no solo se ha destacado como una de las competidoras más sólidas en 'Esto es guerra', sino que también ha demostrado su generosidad al ofrecer empleo a un hombre sin hogar y recaudar fondos para cubrir los gastos médicos de su esposa, quien padece de diabetes.

Este tierno gesto se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de la actual pareja de Said Palao. Según contó la 'Rubia de Gamarra', decidió contratar al hombre debido a la extrema situación económica en la que vivía.

Así, narró la historia del humilde trabajador que tenía se encontraba viviendo en las calles junto a su hija al no tener un lugar donde quedarse ni qué comer. Ante esta situación, la modelo se sintió completamente conmovida y decidió otorgarle un empleo.

Sin embargo, este no fue el único acto noble de la ex de Mario Hart. Tras contratar al señor, la también influencer decidió crear una campaña a través de redes sociales a fin de que sus seguidores se sumen a la noble causa que lidera.

Baigorria aclaró que no importaba cuanta cantidad de dinero podía aportar cada uno, sino el hecho de todos se unan para que de esa manera se logre alcanzar una meta colectiva.

Así, reveló que durante toda esta semana ha decidido hacerse cargo de los gastos del hospedaje donde se están quedando el padre y su hija. Además, mencionó que se encuentra en constante comunicación para saber acerca de su estado.

"No importa si es un sol, todo suma para que puedan alquilarse un cuarto y su cocina. Ahora me estoy yendo a reunirme con el papá que le di trabajito en estos días y me estoy haciendo cargo del hostal por toda esta semana", relató.

"No voy a parar hasta dejarlos bien porque esto está dentro de mí y no me deja dormir. Cuando me propongo algo lo logro. Una chica apoyó con este glucómetro a su esposa que tiene diabetes", agregó.