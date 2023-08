Alexandra Méndez dedica frase bíblica a sus detractores tras ampay con Benavente: "Para los haters"

Una vez más, Alexandra Méndez mejor conocida como 'La Chama' vuelve a estar en el ojo público debido a un reciente ampay que la vincula con Cristian Benavente. Debido a ello, la modelo venezolana decidió usar sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a sus detractores.

Luego del polémico ampay, la influencer venezolana decidió pronunciarse y negar tajantemente ser una saliente del futbolista de Alianza Lima. Sin embargo, parece que las constantes críticas por parte de sus detractores terminaron con su paciencia y lanzó un inesperado mensaje.

A través de sus redes sociales, Alexandra Méndez compartió un post, señalando que estaba dedicado exclusivamente para sus detractores.

"Esta publicación es exclusivamente para los HATERS que viven en Instagram porque en persona no me los cruzo. Puedes lanzar aquí todo lo que tienes en tu corazón. P.D. AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO" escribió la venezolana en su publicación.

Al respecto, sus fanáticos no tardaron en respaldarla mediante comentarios.

"Bellísima", "Eres un sol amiga", "Sigue brillando", "Yo no soy tu hater, soy tu lover", "Con todo chamita bella", "¿Por qué darle importancia a gente que no sabe lo que has logrado y de dónde has salido?", "Siempre feliz, irradiando buenas vibras", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.