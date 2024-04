Magaly destruye a noticiero de su MISMO CANAL por contactar a Alex Brocca utilizando una 'médium'

No soportó. Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para criticar al noticiero matutino de su mismo canal debido a que abordaron el tema de Alex Brocca de una manera particular. Los conductores de 'ATV Noticias Edición Matinal' llevaron a una médium para supuestamente contactar con el fallecido artista.

La 'Urraca' se mostró indignada con sus compañeros por mencionar a Alex Brocca sin ningún tipo de respeto a su memoria ni a su familia, que se ha visto afectada tras el escándalo que se desató en redes sociales tras el estreno de la película de la 'Chola Chabuca'.

"Resulta que he visto algo y es mi canal, me sorprendió ver en ATV matinal, algo que me pareció el periodismo más amarillento de los últimos tiempos, porque presentar a una supuesta vidente (...) Yo creo que se pasó una línea bastante fuerte, porque según el noticiero ATV matinal, llevaron a una médium que dice que habla con Alex Brocca", dijo Magaly en un inicio.