¡Nuevo comienzo! Samahara Lobatón luce su nueva casa tras abandonar vivienda de Bryan Torres

Samahara Lobatón se mantiene en el ojo de la tormenta después de haber sido captada, nuevamente, peleando con Bryan Torres. Sin embargo, la influencer ha tomado la decisión de mudarse y compartió la noticia con todos sus seguidores.

Recordemos que a inicios de la semana, Samahara causó escándalo en la farándula peruana ya que fue captada botando las cosas de Bryan por la ventana del segundo piso de su casa y luego el salsero apareció en 'Magaly Tv, la firme' contando que su relación había terminado hace tres semanas.

La hija de Melissa Klug siempre ha mostrado su vida en redes sociales y esta vez no fue la excepción, ya que tras sacar todas sus cosas de la vivienda de los padres de Bryan en Chorrillos, se mudó a un nuevo departamento.

Mediante su cuenta de Instagram, Samahara publicó una imagen donde se ve que está en un departamento que tiene dos muebles. La instantánea no muestra más detalles de su nueva vivienda, pero la influencer empezaría desde cero en ese lugar y junto a su pequeña hija Xianna, producto de su relación con Youna.

Nueva casa de Samahara

En el último episodio de Magaly TV La Firme, mostraron imágenes de lo que fue la mudanza de Samahara Lobatón. La conductora señaló que cogió "todas sus chivas" y salió de la casa que compartía con Bryan Torres.

Este nuevo rumbo en la vida de Samahara Lobatón plantea interrogantes sobre su futuro y sus planes tras el final de su relación con Bryan Torres.

Durante su presentación en el programa de la 'Urraca', el cantante de la orquesta 'Barrio Fino' confesó que decidió cortar su relación con la hija de Melissa Klug hace 3 semanas y para ser consecuente con ello, se fue de la casa que compartían juntos.

"A mí me incomoda toda esa situación porque es la casa de mi familia. Yo me he salido de esa casa para evitar los problemas, yo no duermo allí hace tres semanas. Yo decidí sacar mis cosas y actualmente estoy quedándome en la casa de un amigo", reveló en exclusivo para el programa de Magaly.