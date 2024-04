Maricielo Effio se cansa de las críticas y rompe en llanto en plena transmisión EN VIVO

Maricielo Effio fue una de las artistas que denunció públicamente al Dr. Fong luego del lamentable fallecimiento de la Muñequita Milly. Ante esta polémica, la artista ha venido recibiendo una ola de críticas en redes sociales, donde la acusan de querer ganar popularidad.

Por esa razón, la actriz realizó una transmisión por Instagram y explotó al verse en medio de los ataques de tus haters.

A través de un live de Instagram, Maricielo Effio estalló en llanto luego de recibir varios comentarios negativos en IG.

"Yo empecé desde pequeña, tengo 30 años de carrera. Gané un concurso y es por eso que comencé a ser artista. Pero me sorprende y me da pena cómo puede existir tanto veneno en redes, es increíble la cantidad de personas con tantos complejos, de verdad me causa mucha impresión", dijo entre lágrimas.