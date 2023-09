¡Brindó todos los detalles! Aldo Miyashiro revela por qué sus hijos actuarán en la telenovela 'Perdóname'

Recientemente, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos brindaron una entrevista exclusiva donde tocaron diversos temas, destacando la nueva telenovela que protagonizarán junto a sus hijos. Es así que, el conductor decidió brindar detalles de su sorpresiva participación.

Durante la entrevista, el conductor de 'La Banda Del Chino' habló del debut de Mikael Miyashiro en la televisión peruana. Esto, luego que en uno de los avances de la telenovela 'Perdóname' apareciera haciendo el papel del hijo de 'Lito Acosta'.

Al respecto, contó que en un primer momento, Mikael no aceptó participar en el proyecto familiar porque ya tenía planes estudiantiles agendados fuera del país.

"Se lo preguntamos y nos dijo: 'No puedo, tengo que viajar'. Fue su primera respuesta, él es muy responsable", dijo el líder de los 'Once Machos'.

Asimismo, Miyashiro aprovechó y se pronunció respecto a las críticas que reciben por parte del público, quienes se cuestionan respecto a la participación de los hijos de la expareja en la polémica teleserie de 'América Televisión'.

"Me adelanto a lo que podría decir alguna gente, de 'por qué han puesto a sus hijos'. Los hemos puesto por una razón: Mikael quiere ser actor y el próximo año se va del país a estudiar fuera. Después de escribir el guion, las cosas pasan por algo, 'Lito Acosta' (su personaje) se va a la cárcel 15 años y tiene un hijo que dejó muy chiquito, no había forma de no pensar en él", acotó Aldo.