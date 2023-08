Brunella Horna regresó a 'America Hoy' y cuenta EN VIVO detalles de su avanzado embarazo

Después de un prolongado período de ausencia de las pantallas de televisión, la presentadora Brunella Horna regresó a la conducción de 'América Hoy' por todo lo alto, donde contó en vivo todos los detalles acerca de su avanzado embarazo.

Hace aproximadamente 4 meses, Brunella Horna sorprendió a sus compañeras de 'América Hoy', Ethel Pozo, Janet Barboza Y Edson Dávila al comunicarse con ellos a través de un enlace telefónico.

En esa ocasión, 'Baby Bru' compartió que se alejaba temporalmente del programa debido a cuestiones de salud. En ese momento decidió mantener en reserva el motivo exacto de su retiro y no reveló que estaba esperando un hijo.

Sin embargo, Brunella Horna decidió volver hoy lunes, 14 de agosto, a las pantallas de la televisión peruana para contar detalles sobre su embarazo, fruto de su matrimonio con el político Richard Acuña.

Inicialmente, la rubia confesó que su retiro del programa fue porque tenía riesgo de aborto, tal fue la amenaza que el doctor a su cargo le prohibió ir al baño porque presentaba mucho dolor.

Asimismo, la chiclayana confesó que tuvo un sangrado prolongado que le prohibió realizar sus actividades con total normalidad, por ejemplo, seguir en la conducción del programa de América.

"Me dieron descanso absoluto me prohibieron ir hasta el baño [...] Yo he sangrado 4 meses y medio con muchísimo dolor. Yo pensé hacer mi vida normal, yo seguía trabajando pero lamentablemente no pude más", agregó.