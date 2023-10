'Chechito' rompe su silencio y revela cuál es el origen de su nombre artístico

'Chechito y los cómplices de la cumbia' es la agrupación que está ganando muchos fanáticos hoy en día y el cantante, quien realmente se llama Sergio Romero es uno de los más queridos por el público peruano, sin embargo, aún se tenían dudas sobre el origen de su nombre artístico, por lo que fue él mismo quien ha decidido revelar el misterio.

Como se recuerda, en las últimas semanas, 'Chechito' ha sido noticia por el atentado que sufrió la discoteca Xander's, donde él se iba a presentar, y debido a esyo, el cantante ha recibido diversas invitaciones a programas de televisión para contar sobre el caso y como se siente respecto a las amenazas que venía recibiendo.

Sin embargo, no todo es malo para el joven de 18 años, pues a raíz de la gran acogida que tiene y sus múltiples asistencia a los medios de comunicación, ha tenido la posibilidad de difundir aún más su talento para el canto.

Es así que, este último sábado el intérprete de "Pienso en ti" fue invitado nuevamente al programa "El reventonazo de la Chola", donde Ernesto Pimentel le hizo varias preguntas como qué planes tiene con su agrupación, pero la que más llamó la atención fue cuando le consultó de donde nació su nombre artístico 'Chechito'.

"Mi nombre es Sergio, siempre me han dicho Checho, Checho. Entonces, ¿con cariño? Chechito", contó, generando sorpresa en Ernesto Pimentel.

Cabe resaltar que, Sergio Romero también tiene cierto parecido con el cantante de trap Benito Antonio Mártiz, por lo que muchos lo conoces como "El Bad Bunny de la cumbia".

La melódica y nostálgica canción, popularizada por la renombrada cantante vernacular Flor Pileña, cobró vida una vez más gracias a la voz de Chechito. Entre las luces del escenario y el entusiasmo del público, el vocalista de Los Cómplices de la Cumbia hizo que el tema resonara con fuerza en el corazón de todos los presentes.

"Yo, yo he sido tu amigo. Yo, fui tu enamorado. Yo, yo he sido tu novio. Yo, ahora soy tu esposo. Yo, yo he sido tu novio. Yo ahora soy tu esposo...", entonó Chechito, mientras el público coreaba emocionado.