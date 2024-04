¡Puro fuego! Alfredo Benavides se pronuncia tras protagonizar candente ampay: "Ya tocaba"

30/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alfredo Benavides dejó en shock a todos sus seguidores al protagonizar un ampay de 'Magaly TV, La Firme'. En la reciente edición del programa, se expuso unas imágenes donde aparece el comediante bien acompañado de una joven en una concurrida discoteca Limeña.

El actor cómico se mostró muy acaramelado con dicha mujer y no dudaron en darse apasionado besos en vista de todos los presentes. Como era de imaginarse, fue consultado por los reporteros de Magaly Medina.

Se pronuncia tras ampay

El humorista, respondió para los reporteros del programa 'Magaly TV, La firme', quienes le consultaron sobre las candentes imágenes que protagonizó al besarse apasionadamente con una joven. Benavides aseguró que está soltero y está en todo su derecho de disfrutar.

"Soltero. Sí, es verdad, no me aguanté pues, ya me tocaba, claro, ya me merecía ya. Estos últimos tiempos han sido muy difíciles, sufrí bastantes decepciones en mi vida amorosa, no he tenido suerte...", comentó para el programa de la popular 'Urraca'.

Sin embargo, al enterarse de que la joven lo rechazó agregó lo siguiente: "Es que ese es el problema, tú sabes, que a veces me ven así, me ven como el niño Alfredito, pero puede tener su lado positivo y un lado negativo... a lo mejor si me ve como el niño Alfredito y me besa, y después me ve como Alfredo, ya no me quieren volver a besar, entonces, pero la besé, ya no hay desbeso, ¿no?".

Lo chotean

Como se mencionó, la joven que se mostró en el ampay choteo a Alfredo Benavides y negó tener un romance con él. Aseguró que son buenos amigos y que le tiene cariño a su papel de 'niño Alfredito'.

"Yo a Alfredito lo conozco años, hace como 4 o 5 años. Es mi amigo, mi recontra amigo, mi pata, hay mucho cariño, pero no tenemos ninguna relación. No es mi good time, no seas loco, cómo va ser mi good time. No, besitos cariñositos nada más, es mi niñito, tú sabes que niñito es niñito. Como el niño Alfredito, como Alfredo Benavides no, yo más lo quiero como Niño Alfredito" , dijo.

Sin lugar a dudas, Alfredo Benavides está disfrutando de su soltería y no tiene reparos en mostrarse bien acompañado. Sin embargo, al ser rechazado por esta supuesta conquista, el actor reconoció que su papel del 'niño Alfredito' le ha traído algunos problemas al momento de coquetear con las mujeres.