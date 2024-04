¡No puede ser! Alfredo Benavides es ampayado con bella joven pero ella lo 'CHOTEA' por impactante razón

30/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la reciente edición de 'Magaly TV, La Firme' se mostró el ampay de Alfredo Benavides, donde aparece acompañado de una hermosa joven en una conocida discoteca de Lima. En las imágenes, el comediante y la mujer se lucen de la mano en actitudes cariñosas y besándose apasionadamente en un box alquilado por el integrante de 'JB en ATV'.

Protagoniza ampay

De acuerdo al informe, las imágenes fueron captadas el pasado sábado 27 de abril, ante la vista de cualquier asistente al recinto. Los 'urracos' de Magaly identificaron a la mujer como Cristina Rodríguez Fernández.

Como era de esperarse, los reporteros del programa llamaron a la joven para preguntarle sobre el ampay sin imaginar la respuesta que les daría, pues negó que exista un romance entre ellos.

"Yo a Alfredito lo conozco años, hace como 4 o 5 años. Es mi amigo, mi recontra amigo, mi pata, hay mucho cariño, pero no tenemos ninguna relación. No es mi good time, no seas loco, cómo va ser mi good time. No, besitos cariñositos nada más, es mi niñito, tú sabes que niñito es niñito. Como el niño Alfredito, como Alfredo Benavides no, yo más lo quiero como Niño Alfredito" , dijo.

Se pronuncia

Tras las imágenes difundidas, Alfredo Benavides se pronunció al respecto y aseguró que no tiene nada de malo porque es un hombre soltero.

"Estoy soltero, sí es verdad, no me aguanté pues... ya me tocaba, ya me merecía, estos últimos tiempos han sido muy difíciles, he tenido bastantes decepciones en mi vida amorosa, no he tenido suerte", dijo el actor para las cámaras de Magaly.

Sin embargo, lamentó que la joven lo haya choteado y lo vea solo como un amigo, reveló que no es la primera vez que su personaje le trae este tipo de problemas en cuestiones del amor.

"Ese es el problema, que me ven así, como el Niño Alfredito, puede tener un lado positivo y un lado negativo. Como Alfredo ya no me quieren volver a besar, pero ya besé, ya no hay regreso.", acotó el actor cómico.

Como se mencionó, Magaly Medina sorprendió a todos al mostrar un ampay de Alfredo Benavides donde se le ve besando apasionadamente en una conocida discoteca de Lima. Sin embargo, a pesar de las imágenes, la mujer identificada como Cristina Rodríguez, negó tener un romance con el actor cómico y aseguró que lo ve como un buen amigo.