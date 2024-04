Magaly cuestiona las lágrimas de Cristian Rivero tras salir de 'Esto es Guerra': "No puede ser hipócrita"

Magaly Medina no pudo contener su opinión sobre la emotiva despedida de Katia Palma y Cristian Rivero de 'Esto Es Guerra'. La conductora resaltó específicamente la visible emoción de Rivero, quien estuvo al borde de las lágrimas, a pesar de haber expresado previamente su incomodidad en el reality de televisión.

La periodista Magaly Medina no pudo resistirse a emitir duros comentarios sobre Cristian Rivero, quien este lunes 29 de abril se despidió del popular programa de competencia, junto a su compañera Katia Palma.

De esta forma, Magaly anunció la salida de ambos conductores, afirmando que era un suceso inminente la despedida de Cristian Rivero del reality de televisión. Asimismo, comparó la interación de Palma con Rivero.

Después de comentar informativamente la salida de los conductores del programa de televisión, cuestionó duramente las lágrimas de Rivero en medio de su despedida en vivo.

"Lo que más me asombró fue que Cristian Rivero casi llora, cuando dijo públicamente que no se sentía cómodo haciendo ese programa".

También resaltó el corto tiempo de aparición en el programa, indicando que era el mismo tiempo que duraba una golondrina en el verano. Sin duda, Magaly no dejó de recalcar, posteriormente, la incomodidad de Rivero en aquel formato de televisión.

"No se sentía cómodo y, lo que es peor, uno transmite. Uno no puede ser hipócrita y poner una cara de gusto cuando no lo está. Él dijo que no se sentía cómodo, sobre todo cuando hablaban del romance. Lógicamente su salida era inminente. Él no iba a durar en un formato así", añadió.