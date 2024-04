¡Atención! Nelly Rossinelli revela cómo llegó a ser jurado de "El Gran Chef" y qué requisitos tuvo que cumplir

La reconocida y querida jurado de "El Gran Chef", Nelly Rossinelli reveló todos los detalles de su llegada al popular reality culinario. Desde sus inicios en el proceso de selección hasta los requisitos que el programa buscaba en los integrantes del panel de jueces.

Nelly Rossinelli compartió información detallada de su participación en "El Gran Chef", a través de una divertida entrevista para el canal de YouTube de Edson Dávila, el cual no dudó en compartir un extracto de la conversación a través de su canal de Tiktok.

"Llegué a 'El Gran Chef' a través de un casting. Me escribieron por mis redes sociales para participar en el casting. Yo pensé que era para cocinar, inicialmente, pero ahí me dijeron 'No, es para jurado'", comentó Rossinelli.