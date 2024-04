¡Conmovedor! Luciana Fuster llora desconsoladamente en plena ENTREVISTA al recordar a su perrita fallecida

Luciana Fuster se encuentra en Guatemala cumpliendo con sus compromisos como Miss Grand International 2023, por esta razón, la reina de belleza dio una entrevista donde protagonizó un conmovedor momento al recordar a su mascota.

Como se recuerda, recientemente la modelo vivió uno de los momentos más tristes de su vida por el fallecimiento de su perrita. La exchica reality recibió la noticia cuando ya se estaba fuera del país y reveló que estaba desesperada al enterarse de ello.

Luciana Fuster dio una entrevista para el programa 'Viva La Mañana', donde lloró al recordar un momento personal que vivió recientemente. La conversación se desarrollaba con normalidad hasta que los conductores del espacio, Ricardo García y Ale Guzmán, le preguntaron a la exchica reality cuáles eran sus planes a futuro.

La modelo no entró en detalles pero aseguró que estaba pasando por una etapa muy difícil en su vida, fue ahí donde se quebró al hablar sobre Savanna, su perrita fallecida.

Inmediatamente, los presentadores del espacio se mostraron conmovidos con ello y le dieron su completo respaldo.

En su primer día en Guatemala, Luciana Fuster publicó un desgarrador comunicado donde revela que está pasando por un mal momento y pidió la compañía de su madre y de Patricio Parodi.