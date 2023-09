Danuska Zapata tras declaraciones de 'Tomate' Barraza: No me menciones, ya estoy bastante vieja

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista, Danuska Zapata se manifestó visiblemente incómoda frente a las declaraciones de su expareja, Carlos 'Tomate' Barraza, quien admitió su deslealtad en su relación y afirmó que separarse de ella fue el peor error de su vida. Además, la exmodelo restó importancia a los comentarios de Vanessa López, dejando claro que no quiere formar parte de ningún circo mediático.

La furia de Danuska Zapata

Durante la conversación con un periodista del Trome, se le recordó a Danuska Zapata la entrevista previa de 'Tomate' Barraza en 'Café con la Chévez', donde este confesó que su mayor arrepentimiento fue haberle sido desleal y haberse separado de ella.

Ante esto, Zapata optó por no entrar en detalles sobre 'Tomate' y desvió la atención hacia su hija: "Sobre el señor no toco el tema, si quieres pregúntame sobre mi hija y con todo el orgullo te hablo".

Sin embargo, el reportero persistió y le preguntó directamente si le molestaban las declaraciones de su expareja. En respuesta, Zapata expresó su incomodidad:

"Por supuesto. Hay que ser un poco más inteligentes, tengo una familia, dos hijos grandes y Gaela es una señorita, así que hacer ese tipo de comentarios... es muy jalado de los pelos. La gente se da cuenta de la situación".

Danuska Zapata pide respeto

La exmodelo también hizo hincapié en el respeto que espera de 'Tomate' Barraza y de todos los involucrados en esta situación:

"Pido un poco más de respeto antes de mencionarme porque yo no tengo nada que ver con ciertas personas y tienen que pensar que tengo una familia, dos hijos que están creciendo, saben leer y entrar a las redes sociales", dijo.

"Así que no estamos para escuchar estupideces. Yo no me meto con nadie, así que estoy tranquila. No menciono a nadie, no tengo por qué opinar sobre la vida de nadie porque cada quien hace su circo y vida como quiere. Yo estoy súper tranquila y no me meto con nadie", agregó.

La expareja de 'Tomate' Barraza solicitó que no la mencionen más en este contexto, enfatizando su deseo de evitar el circo mediático: "Prefiero no hablar del tema por respeto a mi familia. Solo pido que no me vuelvan a mencionar. Ya estoy bastante vieja para prestarme al show, mi vida está súper tranquila, no necesito hacer escándalos y estoy lejos de los temas de televisión".

Danuska Zapata ha dejado en claro su incomodidad ante las declaraciones de 'Tomate' Barraza, insistiendo en la importancia del respeto hacia su familia y su deseo de mantenerse alejada de la atención mediática y los escándalos.