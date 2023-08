Difunden foto que confirmaría supuesta infidelidad del esposo de Maju Mantilla con Mariana de la Vega

Una foto que confirmaría la supuesta infidelidad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, con Mariana de la Vega está circulando en redes sociales. Esta imagen pertenecería a las cámaras de seguridad de un conocido hotel de la capital.

En la última edición de Magaly Tv La Firme, la invitada de la noche, Mónica Cabrejos, se presentó en el programa para comentar acerca de las imágenes de Gustavo Salcedo, esposo de Maju, con Mariana de la Vega en las inmediaciones del hotel Westin.

Además habló de los chats que reveló Alexandra Méndez, popularmente conocida como 'La Chama', asegurando que el esposo de la ex Miss Perú Mundo le escribía y posteriormente borraba sus mensajes.

"Cuando uno quiere contestar todos los mensajes de redes sociales (es porque) estás soltero. No es que 'es mi teléfono', 'yo puedo hacer con mi teléfono lo que yo quiera', no es así", dijo Mónica inicialmente.

Sin embargo, la también periodista dejó al público pasmado cuando habló sobre una foto que está circulando en las redes sociales, la cual estaría confirmando una supuesta infidelidad de Gustavo con Mariana.

"¿Me imagino que ya has visto la foto? la foto que está circulando. Si está en mi teléfono, está en el de todo el mundo. (La foto) del esposo de Maju, no sé si la has visto. Es una foto de la cámara de seguridad, el biotipo responde a las dos personas involucradas", expresó.