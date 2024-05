Wendy Ramos es acusada de trato despectivo hacia sus fans: "Me miró como si hubiera pisado c*ca"

La actriz y conferencista peruana Wendy Ramos se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser señalada en X (antes Twitter( por una usuaria que la acusa de ser despectiva con sus fans. Esta denuncia desató una avalancha de testimonios negativos de otros internautas, quienes compartieron sus propias experiencias desagradables con la exintegrante de 'Pataclaun'.

La polémica tuvo su origen en las declaraciones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de Hablando Huevadas, quienes expresaron en una entrevista su aversión por saludar a sus fans en la calle.

Estas afirmaciones desencadenaron una serie de comparaciones en diversas redes sociales, incluyendo a Wendy Ramos, sugeridas por usuarios como @fandelgatofelix, quien relató un encuentro decepcionante con la reconocida actriz.

"Una vez vi a Wendy Ramos, en la calle. Yo no quería una foto o un autógrafo, solo me acerqué emocionada a decirle que me había gustado mucho su libro de 'La Vaca', y que siempre la veía en sus live de Facebook. Ella solo me miró como si hubiera pisado cac* y siguió de largo. Ese día se me cayó", escribió en la red social X.

Wendy Ramos es acusada de trato despectivo hacia sus fans

La crítica hacia la actriz, quien formó parte del elenco de 'Pataclaun', cobró fuerza con la aparición de más relatos de usuarios que afirmaban haber tenido encuentros desagradables con ella. Desde reacciones frías ante muestras de admiración hasta solicitudes directas de fotografías, los testimonios describen una actitud distante y poco amigable por parte de la actriz hacia sus seguidores.

"La vez que la vi en otro país y por la emoción quise solo abrazarla, me miró feo y me dijo: Si gustas, solo la foto, por favor. En la foto salí súper mal, la desilusión hecha foto, la eliminé de mi galería ese mismo día", "Me pasó igual una vez, la encontré en la calle, me acerqué a decirle lo mucho que admiraba su trabajo, no le pedí nada me miró como '¿Y esta loca?', apenas me dijo gracias y se fue", añadieron.