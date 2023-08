'El Gran Chef Famosos': ¿Cuál es la relación entre Milene Vázquez y Mabel Duclós?

En una de las ediciones de 'El Gran Chef Famosos', Milene Vázquez fue sorprendida con una foto de su niñez. La actriz recordó su infancia y reveló que relación tiene con la también artista Mabel Duclós.

La actual participante del reality de Latina es una actriz peruana de cine y televisión, conocida por su papel en la telenovela "Qué buena raza", la cual protagonizó con Gerardo Zamora.

En la edición de 'El Gran Chef Famosos' por el Día del Niño, se homenajeó a todos los participantes presentes. Mayra Goñi, Mariela Zanetti, 'La Herbolaria', el 'Loco' Wagner y Milene Vázquez debían luchar para convencer y deleitar al jurado con sus platos.

Antes de iniciar con la preparación del primer plato de la noche, los famosos tuvieron un tierno momento al recordar su niñez con sus fotos de pequeños. Cuando llegó el turno de Milene Vásquez, Mayra y Mariella halagaron la belleza de la actriz. "Me la como", "qué bonita era", fueron alguno de los comentarios que lanzaron hacia la artista

Posteriormente, la actriz peruana comentó un poco más de lo que fue su infancia. Milene dejó entrever que fue muy feliz de niña, debido a que era la "consentida" por ser la menor de todos sus hermanos.

"He tenido una linda niñez, soy la menor de 3 hermanos, la mas chiquita, mi hermano mayor me lleva 11 (años) y la segunda me lleva 9 (años)", dijo inicialmente.

Acto seguido, el conductor del programa, José Peláez, intervino el conmovedor relato para recordar a la madre, ya que muchos de los seguidores de Milene no sabían el nombre y la trayectoria de su progenitora, por lo que se sorprendieron al saber que ella también es una destacada actriz en nuestro país.

Se trata de Mabel Duclós, artista argentina nacionalizada peruana.

"Bueno los que no saben mi mamá (es) actriz así que yo he crecido en los teatros, a todos lados iba con mamá y papá. Creo que he sido muy bendecida con la familia y la niñez que me tocó", finalizó.