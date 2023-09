¡Está molesto! Jefferson Farfán marca distancia de la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres

Bryan Torres y Samahara Lobatón están viviendo un romance de ensueño después que la influencer vuelva de Estados Unidos. Hace algunas semanas, ellos confirmaron que estaban saliendo y hace pocos días, durante el cumpleaños del salsero, se confirmó que ya son pareja; sin embargo, parece que Jefferson Farfán no está contento con esto, ya que muchas personas lo han involucrado en el sonado romance.

Como se recuerda, las primeras veces que Samahara fue vinculada con Bryan, él aún no era conocido en el ambiente del espectáculo nacional, por lo que todos los medios se referían a Bryan como "el amigo de Jefferson".

Asimismo, después que Samahara confirme su cercanía con el cantante de salsa, Melissa klug, su madre, fue consultada sobre la nueva relación de su hija y ella se refirió a Bryan como el "chupe" del '10 de la calle', además de confesar que no tiene buenas referencias de él.

El exfutbolista de Alianza Lima se comunicó con Edson Dávila, más conocido como 'Giselo' y en su mensaje, niega haber sido la personas que presentó a Samahara y Bryan, por lo que pidió que no lo vinculen en esa relación.

"Hola Edson, quiero dejar en claro que yo no tengo nada que ver en esa relación(...) Ellos son adultos y toman sus propias decisiones(...) Por favor, no me metan a mí en ese rollo", se lee en el mensaje que Giselo leyó durante la última emisión de "América hoy".

Asimismo, el '10 de la calle' descartó que trabaje directamente con Bryan y aseguró que existe un intermediario entre ellos.

La confesión de la influencer se dio por medio de sus redes sociales, pues en un inicio publicó una caja de preguntas para que sus seguidores le puedan hacer las consultas que deseen; es así que uno de sus fans le escribió "¿Volverías a tener otro hijo?".

Ante esto, la influencer decidió dar una curiosa respuesta, en la que explicó los primeros mes de embarazo que llevó con su hija Xianna.

"Hoy volteo y me veo embarazada en los primeros meses de Xianna y me admiro, estoy orgullosa de mi, de lo valiente que he sido y porque nunca dejé que nadie me frenara", escribió Samahara en un inicio.