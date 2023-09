Florcita Polo luce irreconocible tras varias cirugías estéticas y alborota las redes sociales

11/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Es otra persona. Florcita Polo reapareció en redes sociales para mostrar su recuperación de las múltiples cirugías estéticas que se realizó con la finalidad de mejorar su imagen; esto generó mucha sorpresa en redes sociales, pues la influencer luce muy diferente a como era antes.

Como se recuerda, Flor Polo ha estado en el ojo de la tormenta hace unos meses debido a su divorcio con su exesposo Néstor Villanueva, para que solo unos meses más tarde, sea vinculada sentimentalmente con un empresario que estuvo involucrado en algunos problemas con la justicia, según "Magaly Tv, la firme".

La nueva imagen de Florcita

La hija de Polo Campos y Susy Díaz no tuvo ningún reparo en mostrar los detalles de su recuperación mediante varios videos en sus redes sociales.

"Nada es fácil en esta vida, pero somos fuertes y lo podemos lograr. Mas tuneada y mamasota y mis haters soporten", expresó Flor Polo en un video publicado en Instagram, donde aparece usando varias fajas en el torso y cuello.

Por otro lado, sus seguidores no dudaron en comentar sobre la nueva imagen de la empresario; y aunque muchos la felicitaron por su nueva figura, pues luce una cintura diminuta y un trasero más grande, otros dijeron que se está excediendo con las cirugías y esto le podría pasar factura más adelante.

"Pues hay que aguantar el dolor si hay flojera de hacer ejercicios"; "Desde que te conozco no sé cuántas lipos te has hecho", "La que puede, puede... desde niña se hace cirugías", "Qué chévere Flor dales la contra a todos", "Que regiaaaa", "Hermosa Florcita no hagas caso a la envidia ajena", se lee en los comentarios de sus publicaciones.

¿Qué cirugías se hizo?

El pasado 28 de agosto la cirujana de flor Polo se presentó en el programa América hoy, dónde reveló los procedimientos a los que la hija de sus días se había sometido días antes.

"Ella vino a la consulta por dos inquietudes, se había engordado un poquito, la cara se le había engrosado, era redondita y la he mantenido mucho tiempo con tratamiento de máquinas", reveló en un inicio.

En ese sentido, agregó que la hija del compositor Augusto Polo Campos, se realizó un endolifting, lipoescultura de brazos y lipomarcación sutil.

"Se realizó un endolifting laser que derrite la grasa enfocada, luego se le hizo una lipoescultura porque se le estaba acumulando grasa en el brazo y espalda; además, se le ha hecho una escultura de nuevo y lipomarcación sutil, para que se le vea bien el abdomen, planito2, aseguró.

Es así que, Florcita Polo ha pasado por varias cirugías estéticas, las cuales han impactado a sus seguidores en redes sociales, quienes dijeron que luce irreconocible.