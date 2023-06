Florcita Polo gana demanda que le interpuso Néstor Villanueva y juez archiva el caso

No va más. Florcita Polo ganó una demanda que su expareja, Néstor Villanueva, le interpuso por un supuesto caso de violencia física y psicológica hacia los hijos que ambos comparten; según el abogado de Polo Díaz, el juez decidió archivar el caso por algunas inconsistencias.

Como se recuerda, Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva se vieron enfrascados en una batalla legal tras su divorcio, pues el cumbiambero decidió demandar a su expareja tras anunciar que la hija de Susy Díaz estaría maltratando a sus hijos.

El abogado de la influencer, Ysmael Castillo, habló con los medios de comunicación y desmintió el hecho que Flor maltratará a sus hijos, como lo contó Néstor Villanueva, pues explicó que el juez decidió archivar el caso por varias inconsistencias.

"Desde que nació la denuncia habían muchas incongruencias, muchas contradicciones por parte del señor. La Fiscalía optó por hacer cámara Gesell y terapia psicológica en la cual arrojó que no hubo ningún tipo de agresión física y psicológica por parte de mi defendida", señaló el letrado.

En la misma línea, Castillo dejó entrever que Flor Polo podría tomar acciones legales contra su exesposo, pues la demanda por maltrato físico y psicológico que le impuso, ha dañado su imagen pública.

El cantante de cumbia, Néstor Villanueva, confesó en una entrevista con un medio local que lloró al enterarse que sus hijos ya no usan su apellido en Instagram, esto por decisión de su exesposa, Flor Polo, con quien tiene una disputa pública hace varios meses por su separación y posterior divorcio.

Néstor Villanueva brindó una entrevista a un medio local, donde expresó que no la pasó nada bien al enterarse de tan desagradable noticia, y hasta no pudo evitar llorar, porque le es difícil sobrellevar la situación.

"Sí (la pasé mal), me van a hacer llorar otra vez. Todos saben cuál ha sido la relación que tuve con mis hijos. Lamentablemente, hoy no están conmigo, por toda esta situación que estoy viviendo (...) Sigo en terapia porque no es fácil afrontar todo esto", empezó diciendo.