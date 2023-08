Gabriela Serpa sobre su comienzo en la TV: "Estoy por el sudor de mi frente, no de mi trasero"

Gabriela Serpa compartió los desafíos que enfrentó al iniciar su carrera en la televisión. Con firme determinación, desestimó la noción de un camino fácil, destacando que su éxito se debe al esfuerzo incansable y a la dedicación que ha invertido, desafiando estereotipos y dejando en claro que su ascenso en la industria televisiva no ha sido fruto de la casualidad, sino del trabajo arduo y la pasión que ha puesto en cada paso de su trayectoria.

Durante el último episodio de 'La casa de Magaly', se llevó a cabo una fiesta de karaoke entre los habitantes. La música y el ambiente festivo no lograron ocultar las diferencias latentes, y algunos desacuerdos comenzaron a emerger mientras se sucedían las interpretaciones musicales. En un momento crucial, Alfredo Benavides eligió una canción que, según se dice, iba dirigida hacia Gabriela Serpa.

Confiando en el confesionario para expresar sus sentimientos, Gabriela Serpa no se contuvo al manifestar su opinión sobre la actitud de Alfredo Benavides:

"Sabes, Alfredo me parece poco hombre porque quiere crear conflictos. De repente, está despechado, pues. Me quiere fastidiar por todos lados, ¿entiendes?".

Sus palabras reflejaron la tensión que se había acumulado entre ellos, dejando al público ansioso por conocer más detalles sobre la situación.

En medio de esta dinámica de roces, surgió una polémica que involucró a la actriz cómica de 'JB en ATV'. Andrés Hurtado hizo hincapié en la diferencia de experiencia y trayectoria entre ambos, insinuando que Alfredo Benavides debería mantener una distancia apropiada dada su veterana carrera. Esta indirecta generó controversia y especulación sobre la relación entre los dos protagonistas.

Gabriela Serpa, que ha sido una revelación en el mundo televisivo, no dudó en pronunciarse sobre las declaraciones de Andrés Hurtado con respecto a su supuesto romance con Alfredo Benavides. Hizo hincapié en su propia determinación y en el esfuerzo que ha puesto para hacerse un lugar en el mundo televisivo:

"También lo que dijo el señor Andrés Hurtado (a Alfredo), que 'tú tienes 30 años (de trayectoria) y que estás con Gabriela'. No dijo mi nombre, pero las chicas me comentaron y yo soy un poco lenta en entender las cosas, pero ellas me comentaron que es tratar de minimizar que él (Alfredo) está conmigo, ¿está minimizándome? Como te digo, yo estoy en la televisión con el sudor de mi frente, no de mi trasero".