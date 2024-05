¡Legendas! Madonna REVIVE a Michael Jackson para cantar a dúo en HISTÓRICO concierto de despedida

06/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Madonna brindó un histórico concierto de despedida en las playas de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos y virales fue cuando "revivió" a Michael Jackson para cantar a dúo frente a más de 1.6 millones de personas.

La 'reina del pop' se presentó ante una gran multitud de personas el sábado 4 de mayo, como parte del cierre de su gira The Celebration Tour. Madonna interpretó sus más grandes éxitos y tuvo varios invitados como el influencer y activista Pablo Vittar, así como también a la talentosa Anitta.

Dentro de su repertorio cantó sus más grandes éxitos como 'Vogue', 'Like a Prayer', 'Hung Up, y hasta 'Like a Virgin', canción que hace un tiempo anunció que no volvería a interpretar, pero la magia de Río lo hizo posible.

Madonna se une a Michael Jackson

Uno de los momentos más emotivos, sin duda, fue cuando dos bailarines vestidos como Madonna y Michael Jackson hicieron su entrada al escenario. Ella llevaba un vestido y joyería similar al que la 'reina del pop' utilizó en el videoclip de Like a Virgin, mientras que el bailarín utilizó el clásico traje que Michael usaba para cantar Billie Jean.

Ambos realizaron una coreografía perfectamente coordinada, que fue proyectada en una pantalla gigante mediante sus siluetas; todo ello mientras de fondo sonaba un mix de las canciones Billie Jean y Like a Virgin.

"Nunca pude decir adiós", se lee al final de la actuación, cuando estamos ad portas del aniversario número 15 del fallecimiento del artista.

Además de ser grandes amigos y parte de la "realeza de la música pop", Madonna y Michael Jackson también tuvieron un amorío. Así lo confesó la propia diva en 2020, aunque aseguró que la relación fue efímera y duró un corto tiempo.

¿Cómo fue el show de Madonna?

La icónica cantante inauguró su espectáculo cantando 'Nothing Really Matter', una canción con la que celebra la fortaleza del espíritu humano y con la que, además, logró hacer resonar a la legendaria y exótica playa de Copacabana.

Ella desfiló por una extensa pasarela suspendida que partía desde el famoso hotel Copacabana Palace hasta un magnífico e impresionante escenario de casi 800 metros cuadrados, siendo esta una estructura que duplica en tamaño a los escenarios utilizados en presentaciones pasadas.

De esta forma, Madonna puso fin a su trayectoria musical de 4 décadas y no pudo cerrar el ciclo sin revivir a Michael Jackson, el rey del pop.