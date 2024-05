¡Le duró poco! Julián Zucchi REAPARECE en redes sociales con SENSUAL fotografía, ¿superó a Yiddá Eslava?

Julián Zucchi estuvo en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas tras pelear públicamente con Yiddá Eslava. Tras ello, decidió tomarse un tiempo y alejarse de las redes sociales, pero al parecer no aguantó más y reapareció con una selfie sensual en sus historias de Instagram.

Recordemos que Julián y Yiddá terminaron su relación a finales del 2023 en medio de una supuesta crisis, pero sorprendentemente su separación fue muy civilizada, incluso aseguraban llevarse muy bien como amigos y padres, especialmente por el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, con el pasar de los meses ambos sacaron cosas del pasado y terminaron enemistándose públicamente. Yiddá afirmaba que Julián le fue infiel en al menos una oportunidad durante los 10 años de relación que tuvieron, mientras que él la acusaba de quedarse con varias propiedades y negocios que formaron juntos.

El protagonista de '¿Ahora somos tres?, sí, mi amor' utilió su cuenta oficial de Instagram para hacer su regreso triunfal. Mediante las historias, público una foto frente al espejo y mostrando el torso.

Julián también luce un corte de cabello distinto al que normalmente había llevado en en los últimos meses, además de un físico muy trabajado, por lo que se presume que ha estado entrenando durante el tiempo que no uso redes sociales.

La madrugada del pasado 16 de abril, el exparticipante de 'Combate' decidió realizar una transmisión a través de su cuenta de Instagram, pero su actitud llamó la atención de sus seguidores, quienes empezaron a pedirle que corte el En Vivo porque al parecer estaba bajo los efectos del alcohol.

Enseguida, el actor contó que siempre se esforzó por hacer las cosas bien durante su permanencia en nuestro país, mientras que varias personas pedían que corte el 'live' y otros convocaban a sus amigos para que lo ayuden.

"Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón", manifestó entre lágrimas y luego se quedó dormido por unos minutos.