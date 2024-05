¡Orgullosos de su amor! Marcelo Tinelli y Milett Figueroa pasaron romántico viaje en Mendoza

06/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no dudan en demostrar que los rumores de una crisis en su relación quedaron atrás y que su amor se mantiene más firme que nunca, a través de un viaje romántico a la ciudad argentina de Mendoza.

Recordemos que el popular 'Cabezón' es dueño del vino Lorenzo de Agrelo y suele visitar cada vez que puede la provincia argentina para mantenerse al día de los pormenores de su negocio, pero esta vez optó por ir acompañado de su actual pareja.

¿Consolidaron su amor?

El divo argentino y la modelo peruana aterrizaron en su avión privado para descansar en una de las bodegas más lindas y exclusivas del país, Catena Zapata. Fue Alejandro Vigil, gerente de Enología de dicho lugar, quien se encargó de mostrarles la bodega, contarles su historia y asegurarse de que degustaran el mejor vino.

Milett no desaprovechó la oportunidad para compartir con sus seguidores en redes sociales los bellos paisajes y la experiencia gastronómica, así como los tiernos momentos vividos al lado del hombre que siempre reitera es "el amor de su vida".

Por su parte Tinelli subió una foto señalando lo siguiente: "Noche mágica con Milett en Casa Vigil en Mendoza", como una forma de demostrar que intenta engreír a como dé lugar a la hija de doña Martha Valcárcel y enseñarle sus mejores pasatiempos y gustos.

Además, escribió en Instagram: "Gracias Mendoza por estos días maravillosos juntos", sobre una imagen típica del otoño en Mendoza, con los colores amarillos que resaltan en esta época del año y que forman un paisaje único, digno de admirar.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa disfrutan de viaje romántico en Mendoza.

¡Más enamorado que nunca!

En otras de las fotografías compartidas, la pareja derrochaba su amor durante la escapada al interior del país gaucho. "Mi amor", volvió a escribir Marcelo, sin dejar pasar la oportunidad de mostrar un renovado look.

Tinelli se luce más enamorado que nunca de Milett Figueroa.

Tinelli defiende a Milett

El reconocido conductor argentino se mostró visiblemente furioso durante una entrevista realizada por el reportero del programa LAM, ya que constantemente ponían en duda el amor que tiene hacia la modelo peruana.

Lo primero que alteró a Tinelli fue que el reportero le preguntara por Milett y que no lo acompañe a todos lados, como lo hacía a inicios de su romance. Tras ello, el argentino aseveró que "él no está separado" y si nadie quiere creerle no podía hacer más para cambiar la percepción de los demás.

"Tú sabes que estoy en pareja, que estoy con ella, no entiendo por qué esa pregunta redundante en tu programa, ¿qué quieren? ¿decir algo? yo no entiendo", comentó el 'divo' argentino indignado.

De esta manera, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelven a sorprender a todos al no dudar en demostrar que su relación está más sólida que nunca a través de un viaje romántico a Mendoza, en Argentina.