Gustavo Salcedo: ¿Cuál es la situación sentimental de Maju Mantilla? Su representante lo revela

Maju Mantilla escribió un comunicado donde decía respaldar a su esposo, Gustavo Salcedo, tras las imágenes con Mariana de la Vega. Al parecer, la ex Miss Mundo se quedó corta en palabras debido a que su representante, el señor Jorge Fernández, dio más detalles sobre la actual situación sentimental que está viviendo dicho matrimonio.

En julio el programa de Magaly Medina reveló unas imágenes donde se ve a Gustavo Salcedo, esposo de Maju, junto a una señorita entrando a las inmediaciones del hotel Westin. Ellos se retiraron del lugar casi tres horas después de haber ingresado.

Ante ello, la ex Miss Mundo emitió un comunicado a través de sus redes sociales, agradeciendo las muestras de cariño por parte de sus seguidores en medio de todo escándalo e indicó que se referirá por única vez al tema.

"Agradezco de todo corazón las muestras de cariño de todas las personas. Me referiré por única vez sobre el tema. Q uiero expresar que tiene mi respaldo absoluto. Finalmente, cualquier situación futura que surja y pase lo que pase en nuestra relación lo resolveremos en el ámbito privado", dijo la conductora de televisión.

Hace unos días otra imagen capturó la atención de miles de cibernautas. En la foto se ve a un hombre y una mujer, ambos en toalla, caminando por un pasadizo que correspondería al sauna del hotel en mención. Según muchos comentarios, las personas que aparecen en ese material serían Gustavo y Mariana.

En la última edición del programa "Magaly Tv la Firme", se difundió un comunicado que entregó el representante y amigo de Maju Mantilla, Jorge Fernández, donde se detalla la actual situación que atraviesa el matrimonio de la ex Miss Mundo.

Comunicado de Jorge Fernández sobre situación sentimental de Maju y Gustavo.

"Sobre el comunicado respaldando a su esposo, es porque ella dice conocer a Gustavo a la perfección asegurando que el va hace años a ese gimnasio, ella ha ido a acompañarlo varias veces. El comunicado que publicó no significa que su relación continua normal sin problemas, no asuman cosas que no son", se lee en el documento.