¿Infiel? Mujer expone a Jorge Luna y muestra chats candentes: "Estaba a punto de automotivarme"

17/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los polémicos conductores de 'Hablando Huevadas' nuevamente se encuentran en el ojo de la tormenta luego de la entrevista que brindaron a Verónica Linares, donde indignaron al decir que no se deben a su público y que no les gusta que sus fans se les acerquen en la calle.

Esta vez, Jorge Luna ha sido expuesto por una joven que asegura haber mantenido chats candentes con el conductor y no dudó en exponerlos en TV nacional.

¿Qué pasó?

Según un conocido programa de espectáculos, una mujer llamada Keydi Mio, pero que responde al nombre de Mary Jane en redes sociales, echó con todo al famoso comediante.

De acuerdo al informe, todo habría empezado el 9 de mayo pasado, cuando la joven subió a sus historias una conversación que mantuvo con Jorge Luna en el 2019. Según contó, ella reaccionó a una historia del humorista y este le escribió en ese mismo momento.

Tras una breve conversación, Jorge Luna destacó las publicaciones hot de Mary Jane desde su propia cuenta verificada. "Yo estaba a punto de automotivarme y justo vi tus fotos cs... te pasas", le escribió a la mujer que en ese momento tenía 21 años y sobre una imagen donde aparecía en lencería y de espaldas.

"Ya mucho ya, nooo, noo, esto es un abuso, ojalá sirva para motivarme, espero no te molestes", agregó Jorge Luna en la conversación.

Mujer se defiende

Ante ello, el programa se comunicó con la joven para que de su descargo y ella explicó la breve comunicación que mantuvieron, un año antes que el humorista se case con su ahora esposa y madre de sus dos hijos.

"Me pareció algo asqueroso realmente, que de la nada... yo ni siquiera busqué una entrada o sabía quién era, la verdad no sabía quién era y me pareció bastante feo que se dirigiera así con esa palabra tan ligera que se iba autocomplacer... Así yo esté calata o de cualquier manera, no tiene derecho de decirme que se va autocomplacer por el hecho de que mi pot... esté ahí", indicó la joven.

Además, en sus historias se defendió ante las críticas del público. "Esa conversación que mostré es del año 2019 y pues el marrón no era una persona famosa y fue él quien me escribió a mí. Mucha gente se burla y reacciona de manera diferente. A mí particularmente no me importa lo que diga la gente pero tampoco voy a permitir que me juzguen sin saber. La foto que está ahí es mía. No es que yo la la mande", explicó.

En resumen, una misteriosa mujer expuso una conversación candente que mantuvo con Jorge Luna.