¡En problemas! Paco Bazán revela que rumores sobre vínculo con Ely Yutronic afectó a su familia

Paco Bazán rompió su silencio sobre los rumores de un supuesto 'coqueteo' con Ely Yutronic, quien en su colega en el mismo canal. En un reciente video publicado en su canal de YouTube 'Ni loco ni santo', el exfutbolista sorprendió al referirse a su compañera.

El también actor se mostró incómodo por la ola de comentarios que se han generado en torno a él y su compañera de trabajo; sin embargo, impactó al asegurar que no tiene ningún tipo de amistad con la periodista.

Aseguró que esta situación le ha generado mucha incomodidad y mencionó que, si no se animó a referirse a este tema en un inicio, era por respeto.

"Primero tengo que conversar con el canal sobre muchos temas porque yo he salido muy golpeado de esto de una manera muy injusta. Lo que pasa es que yo soy un caballero y no hablo de cosas que no se tienen que hablar. Yo sí estoy mortificado, obviamente, y elijo no hablar ", manifestó Bazán, refiriéndose a que estos rumores son infundados y perjudiciales.

En ese sentido, contó que su familia también se ha visto perjudicada por todas estas especulaciones sin sentido, que ha provocado una ola de ataques en redes sociales.

"A mí literalmente me sacan la mierda en redes sociales, que estén afectando a mi familia, que estén afectando las publicaciones que hago con marcas comerciales, con otro trabajo, de gente enferma, que se compra un cuento y no es justo. Me pusieron al medio o me puse al medio de una situación que es increíble. Por eso no he dicho nada, mantengo mi silencio. Tengo temas pendientes con mucha gente", dijo.