Yaco Eskenazi es el nuevo jale de 'El Gran Chef Famosos': "Vengo a liderar esta cocina"

Próximamente se inicia la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos', donde veremos a 12 famosos disputando la tan ansiada olla de oro. Por ello, Latina ya adelantó a los seis primeros participantes que se serán los nuevos jales de esta edición.

Entre las figuras que formaran parte del reality culinario está Yaco Eskenazi, quien ha generado gran expectativa por su participación en el programa. Como se recuerda, el exintegrante de 'Esto es Guerra' conducía 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', el cual era competencia del espacio de Latina.

Yaco Eskenazi se alista para la competencia

El exchico reality, Yaco Eskenazi, no pudo ocultar su emoción al ser uno de los nuevos integrantes de 'El Gran Chef Famosos' y aseguró que dará lo mejor para convertirse en el ganador de la temporada y levantar la olla de oro.

"Debo admitir que estoy un poco nervioso porque he visto a varios amigos que cocinan pero no les ha ido tan bien. Mi espíritu competitivo me dice que debo llegar sí o sí a las últimas semanas. Vengo a liderar esta cocina ", expresó Yaco.

¿Quiénes estarán en la temporada 8?

En el avance de 'El gran chef famosos' se revelaron los nombres de los primeros seis de los doce estrellas que participarán en la temporada 8. Entre ellos se encuentran figuras como: Jhonatan Rojas, Karina Borrero, José Miguel Argüelles, Brenda Carvalho.

Asimismo, Ivanna Yturbe también será parte de esta temporada que inicia el el martes 28 de mayo desde las 7:45 pm.

"Feliz de hecho porque es una nueva experiencia, ya desde el año pasado venía con ganas de estar aquí, pero no se podía porque estaba en Arequipa. Espero divertirme mucho, me entusiasma volver a conectarme con la gente porque desde hace tiempo no estoy en tele. Me encanta la idea de estar en las casas y con un nuevo formato".

Cabe mencionar que, la próxima temporada de 'El Gran Chef Famosos' ha generado una mezcla de emociones entre los seguidores del programa, con algunos expresando entusiasmo por las promesas de innovación, mientras que otros sugieren que el formato debería descansar un tiempo.

